Все вузы Перми перешли на дистанционное обучение

Полностью на дистанционное обучение перешли все вузы Перми. Сколько продлится карантин, пока неизвестно, но в почти пустых аудиториях и коридорах начинается дополнительная санитарная обработка.На три дня классический университет отменил занятия для своих студентов. За это время надо выстроить дистанционное обучение и как следует все дезинфицировать.Елена Балуева: "Сказали обтирать каждые три часа ручки дверные, поручни". Еще одна мера предосторожности - измерение температуры у всех, кто входит в вуз. Причем в каждом из корпусов.Если температура окажется повышенной, человека сразу отправят в медпункт.Что делать дальше, решать будут врачи. Один из стандартных вопросов - с кем контактировал студент.В Пермском аграрно-технологическом университете имени Прянишникова тоже пустые аудитории. В коридорах можно встретить разве что некоторых учителей и ректора. Повышенные требования санитарной обработки здесь тоже соблюдают. Алексей Андреев, и.о. ректора Пермского аграрно-технологического университета имени Д.Н. Прянишникова: "Сейчас мы закупаем соответствующие антисептики. На входе в университет будет измеряться температура, будет антисептическая обработка рук".Вуз перешел полностью на дистанционное образование. Впрочем, такая система здесь отлажена давно. преподаватели высылают необходимые материалы и задания через личные кабинеты онлайн. Роман Шайдуллин, доцент кафедры информационных систем и телекоммуникаций Пермского аграрно-технологическом университете имени Д.Н. Прянишникова: "Отправка материалов для студентов посредством разработанного своими силами портала".Несмотря на то что вуз теперь посещать не надо, домашние задания никто не отменял. Сколько времени продлится такой режим в вузах, никто сказать не может. Все зависит от коронавируса.