"Говорила, что меняются деньги": в Перми лжесоцработница обманывала пенсионеров
Так, в декабре 2019 года под надуманным предлогом подозреваемая попала в квартиру к 80-летнему пермяку. Преступление произошло на улице Хрустальная. Когда дедушка понял, что его обманывают, то попытался забрать сбережения. Однако злоумышленница прыснула пенсионеру перцовым баллончиком в лицо, выхватила купюры и скрылась. Ущерб составил 130 тысяч рублей.
К настоящему времени полицейские установили причастность задержанной к двум эпизодам противоправной деятельности на территории краевого центра Прикамья Еще известно о трех преступлениях, совершенных женщиной в г. Екатеринбург. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка 1 млн. рублей. Кроме того, оперативники полагают, что псевдосоцработница совершала аналогичные хищения на территории республики Башкортостан.
Следственными подразделениями в отношении задержанной возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «грабеж» и «кража». До решения суда подозреваемая будет находиться под стражей в г. Перми.
Сейчас сыщики устанавливают дополнительные эпизоды противоправных деяний задержанной. Всех, кто мог пострадать от ее действий, просят позвонить по телефонам: 8 (342) 246-83-77; 8 (342) 218-82-09, 89120697977.
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