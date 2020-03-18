"Говорила, что меняются деньги": в Перми лжесоцработница обманывала пенсионеров

Оперативники УМВД России по г. Перми совместно с коллегами из Екатеринбурга задержали ранее судимую 31-летнюю жительницу Красноуфимска Свердловской области по подозрению в совершении серии имущественных преступлений в отношении пенсионеров. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, злоумышленница заходила в квартиры к потерпевшим под видом социального работника. Женщина сообщала о проведении денежной реформы и просила предоставить все накопления, чтобы переписать номера банкнот. В удобный момент она похищала сбережения доверчивых стариков.Так, в декабре 2019 года под надуманным предлогом подозреваемая попала в квартиру к 80-летнему пермяку. Преступление произошло на улице Хрустальная. Когда дедушка понял, что его обманывают, то попытался забрать сбережения. Однако злоумышленница прыснула пенсионеру перцовым баллончиком в лицо, выхватила купюры и скрылась. Ущерб составил 130 тысяч рублей.К настоящему времени полицейские установили причастность задержанной к двум эпизодам противоправной деятельности на территории краевого центра Прикамья Еще известно о трех преступлениях, совершенных женщиной в г. Екатеринбург. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка 1 млн. рублей. Кроме того, оперативники полагают, что псевдосоцработница совершала аналогичные хищения на территории республики Башкортостан.Следственными подразделениями в отношении задержанной возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «грабеж» и «кража». До решения суда подозреваемая будет находиться под стражей в г. Перми.Сейчас сыщики устанавливают дополнительные эпизоды противоправных деяний задержанной. Всех, кто мог пострадать от ее действий, просят позвонить по телефонам: 8 (342) 246-83-77; 8 (342) 218-82-09, 89120697977.