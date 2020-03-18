На заседании оперативного штаба обсудили меры против распространения коронавируса

В администрации губернатора Пермского края состоялось заседание оперативного штаба, где обсудили последние меры, предпринятые против распространения коронавируса.Заявлено, что сейчас в регионе работают два обсервационных центра, в Перми и Очере, на 110 коек. С 8.00 утра и до 20.00 вечера открыта специальная горячая линия. Номер телефона - 258-07-87. Сюда настоятельно рекомендуют позвонить, если вы недавно вернулись из-за границы. Первый признак опасной инфекции - сухой кашель.Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края: "Если вы приехали из-за границы, и у вас есть признаки заболевания, я рекомендую вам обратиться к врачу. Вызвать врача на дом. Максимально изолировать себя от родных, от животных, вызвать врача".