Соцпедагогов и классных руководителей края поддержат рублем →

На заседании Правительства Пермского края глава региона Дмитрий Махонин наградил социальных работников за работу с детьми и подростками. Глава Прикамья поблагодарил социальных работников и отметил, что работа с детьми очень важна, хотя и очень сложная.На заседании также были озвучены меры поддержки соцпедагогов и классных руководителей. Только для обеспечения работы специалистов и учителей, ведущих классное руководство, с 1 января в краевом бюджете предусмотрено дополнительное финансирование в размере 170 миллионов рублей. По поручению президента доплаты классным руководителям будут осуществляться с 1 сентября 2020 года.Профилактика социального неблагополучия в прикамских семьях стала центральной частью повестки. Работа здесь признана успешной, среди запланированного - развитие института наставничества, психологическая коррекция поведения подростков, наркологическая помощь, летний отдых и дополнительная занятость.