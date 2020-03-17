Соцпедагогов и классных руководителей края поддержат рублем
На заседании также были озвучены меры поддержки соцпедагогов и классных руководителей. Только для обеспечения работы специалистов и учителей, ведущих классное руководство, с 1 января в краевом бюджете предусмотрено дополнительное финансирование в размере 170 миллионов рублей. По поручению президента доплаты классным руководителям будут осуществляться с 1 сентября 2020 года.
Профилактика социального неблагополучия в прикамских семьях стала центральной частью повестки. Работа здесь признана успешной, среди запланированного - развитие института наставничества, психологическая коррекция поведения подростков, наркологическая помощь, летний отдых и дополнительная занятость.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В УФАС объяснили дефицит масок
Прокуратура выносит предостережения аптекам за отсутствие в продаже медицинских масок
"Тотальный диктант" перенесли на осень
В Перми более 1300 школьников уже перешли на дистанционную форму обучения
Из-за коронавируса в храмах введен санитарно-гигиенический режим
Новая транспортная сеть поможет решить проблему переполненных автобусов
"Лесной спецназ" готовится к пожароопасному сезону
Пермским пожарным передали ключи от новых машин
Пермские вузы переходят на дистанционное обучение
В краевом минздраве рассказали о порядке сдачи анализа на коронавирус
Добавить комментарий: