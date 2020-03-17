В УФАС объяснили дефицит масок

Медицинские маски стали острейшим дефицитом в Перми. Масок либо нет и не будет, либо их обещают завезти в ближайшее время, но минимальными партиями. В УФАС происходящее объяснили тем, что крупнейшие поставщики оказались отрезаны от российского рынка.Александр Плаксин, руководитель Пермского УФАС России: "Ранее более половины оптовых поставщиков Пермского края закупали медицинские маски китайского производства. Сейчас на территории региона средства индивидуальной защиты из Китая не реализуются вообще. Нам приходится надеяться только на отечественных производителей, по данным которых отгрузка медицинских масок оптовым поставщикам Пермского края может возобновиться не раньше конца марта-середины апреля 2020 года. Возможно, к этому периоду ситуация с наличием средств индивидуальной защиты в различных аптечных сетях края стабилизируется".