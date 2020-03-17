Прокуратура выносит предостережения аптекам за отсутствие в продаже медицинских масок

В аптеках Кудымкара прошел рейд прокуратуры. Задача - предупредить владельцев аптек о необходимости наличия медикаментов первой необходимости и медицинских масок.В пяти аптеках ответ был один : "Масок нет". В одних аптечных пунктах маски закончились на прошлой неделе, где-то отсутствуют уже на протяжении нескольких недель. Масок нет и у поставщиков.Городские жители вспомнили об альтернативе - шьют марлевые повязки. Специалисты рекомендуют сложить марлю в 8 слоев и пришить дужки. Носить такие маски можно 2-3 часа, затем марлевую повязку можно постирать и надевать вновь. 2 метра марли обойдется в 58 рублей. Получается экономия. Ведь если одноразовые маски где-то в аптеках и появляются, то цены на них просто взлетают.Что касается средств гигиены и противовирусных препаратов, то с ними в аптеках проблем нет.Вручение предостережений со стороны прокуратуры связано в первую очередь с введением режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.Александр Загуляев, заместитель Кудымкарского городского прокурора: "На основании данных предостережений заведующими и собственниками аптек должны быть предприняты все зависящие от них меры для пополнения запасов".Всего на территории города нужно охватить более 20 аптек и аптечных пунктов. Время на устранение нарушений - до следующей недели. Затем сотрудники прокуратуры вновь выйдут на проверку, на этот раз с работниками Роспотребнадзора. За выявленные нарушения будут штрафовать.