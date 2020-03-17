← В Перми более 1300 школьников уже перешли на дистанционную форму обучения
Прокуратура выносит предостережения аптекам за отсутствие в продаже медицинских масок →
"Тотальный диктант" перенесли на осень
Диктант должны были писать 4 апреля в тысячах городов по всему миру. Организаторы отмечают, что диктант прошел уже 16 раз и никогда не нарушал традиций - главный праздник грамотности всегда проходил в апреле.
"Вынуждены сообщить: Тотальный диктант ― 2020 переносится на осень 2020 года. Это было самое сложное решение за всю историю проекта «Тотальный диктант», но иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным ― это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России. Мы же делаем проект не для «галочки», а для того, чтобы каждый мог принять участие в самом большом празднике русского языка, а это условие выполнить 4 апреля не удастся", - сообщили организаторы "Тотального диктанта".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Перми более 1300 школьников уже перешли на дистанционную форму обучения
Из-за коронавируса в храмах введен санитарно-гигиенический режим
Новая транспортная сеть поможет решить проблему переполненных автобусов
"Лесной спецназ" готовится к пожароопасному сезону
Пермским пожарным передали ключи от новых машин
Пермские вузы переходят на дистанционное обучение
В краевом минздраве рассказали о порядке сдачи анализа на коронавирус
Коронавирус: в Прикамье под медицинским наблюдением находятся 481 человек
В краевом Минздраве рассказали о пермячке, заразившейся коронавирусом
Назло коронавирусу: "Шоу слонов" в пермском Цирке
Добавить комментарий: