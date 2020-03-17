"Тотальный диктант" перенесли на осень

"Тотальный диктант - 2020" переносится на осень 2020 года, новая дата станет известная 25 марта, сообщается на сайте акции.Диктант должны были писать 4 апреля в тысячах городов по всему миру. Организаторы отмечают, что диктант прошел уже 16 раз и никогда не нарушал традиций - главный праздник грамотности всегда проходил в апреле."Вынуждены сообщить: Тотальный диктант ― 2020 переносится на осень 2020 года. Это было самое сложное решение за всю историю проекта «Тотальный диктант», но иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным ― это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России. Мы же делаем проект не для «галочки», а для того, чтобы каждый мог принять участие в самом большом празднике русского языка, а это условие выполнить 4 апреля не удастся", - сообщили организаторы "Тотального диктанта".