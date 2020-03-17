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В Перми более 1300 школьников уже перешли на дистанционную форму обучения
- Это могут быть стандартные решения. Например, у всех учащихся есть электронный дневник – эта платформа позволяет прикреплять обучающие видеоролики, давать задания и проверять их дистанционно. Часть школ будут использовать именно этот ресурс как основной, - сообщила начальник управления стратегического планирования департамента образования администрации Перми Оксана Чеклецова.
В департаменте образования не исключают и альтернативные источники – youtube-каналы, мессенджеры и социальные сети, в которых также можно выстроить онлайн-обучение.Чтобы перейти на дистанционную форму обучения, родителю необходимо проинформировать о своем намерении образовательную организацию. Это можно сделать в письменном или электронном виде, направив уведомление через школьный сайт, а также устно – проинформировав об этом классного руководителя. После этого с каждым родителем, сообщившим о намерении получать образование дистанционно, будет обсуждаться формат предоставления данной услуги. По вопросам организации дистанционного обучения в школах Перми с 16 марта в департаменте образования работает горячая телефонная линия. Вопросы принимаются по телефону: 212-70-50 ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.
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