Из-за коронавируса в храмах введен санитарно-гигиенический режим

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Недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, подвергая опасности заражения себя и окружающих — говорится в обращении Священного синода.
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