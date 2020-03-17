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Новая транспортная сеть поможет решить проблему переполненных автобусов
В качестве примера - маршрут №80. За посадкой пассажиров съемочная группа "Вести Пермь" наблюдала в 6 утра. Пассажиры говорят, теперь автобус стал ходить по расписанию,количество рейсов увеличилось.
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