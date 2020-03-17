"Лесной спецназ" готовится к пожароопасному сезону

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В ходе воздушной тренировки парашютисты выполняют прыжки, в которых отрабатываются упражнения.
"Упражнения на точность, упражнение на 50 метров, круг радиусом 25 метров, групповые прыжки", - уточнил Игорь Киселев, заместитель начальника СГБУ "Пермский лесопожарный центр".
Вес парашютной системы 17 кг. Каждый пожарный парашютист готовит свой парашют сам. Это процесс небыстрый - у профессионала на сбор одного парашюта уходит порядка 40 минут. Но от качества укладки парашюта в буквальном смысле зависит жизнь того, кто будет совершать прыжок.
Сегодня участники тренировки - 28 человек, которые съехались со всего Пермского края - прыгали с 1000-метровой высоты. За 4 дня каждый должен совершить не менее 10 прыжков.
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