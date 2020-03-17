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Пермским пожарным передали ключи от новых машин
Алексей Погодин, начальник пожарной части 133 УГПС Пермского края: "10 рукавов, способность установить автомобиль, проложить магистральную линию на 200 метров от машины. Объем 5,8 кубов - ориентировочно это 30 минут работы одного ствола или 15 минут работы стволов. Характеристика объема средняя для данного типа автомобиля. С учетом двух-трех автомобилей сможем тушить средние пожары".
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