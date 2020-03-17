Пермские вузы переходят на дистанционное обучение

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← В краевом минздраве рассказали о порядке сдачи анализа на коронавирус
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16.03.2020 в 21:19
16.03.2020 в 17:29
16.03.2020 в 15:25
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В краевом минздраве рассказали о порядке сдачи анализа на коронавирус
Коронавирус: в Прикамье под медицинским наблюдением находятся 481 человек
В краевом Минздраве рассказали о пермячке, заразившейся коронавирусом
Назло коронавирусу: "Шоу слонов" в пермском Цирке
Интернет-мошенник из Самары обманул шестерых пермяков
Ситуацию с коронавирусом прокомментировал глава министерства территориальной безопасности Пермского края
В Перми начались рейды по выявлению "диких" свалок
Масок нет, но вы держитесь: в Перми дефицитным товаром стали маски и антисептики
COVID-19: как Прикамье пытается противостоять коронавирусу
В Пермском крае выявлен второй заболевший коронавирусной инфекцией
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