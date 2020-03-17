В краевом минздраве рассказали о порядке сдачи анализа на коронавирус. Обследование на COVID-19 назначается медицинскими работниками в случае: 1. Прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов; 2. Наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19; 3. Наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Исследование образцов проводится в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» телефон для справок: 8(342) 236-41-52, 208-34-68.В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся. Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.Жителям Пермского края, вернувшимся из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании и Франции, по прибытию в регион, необходимо находиться в режиме домашней изоляции 14 дней - инкубационный период заболевания. Сообщить о своём прибытии можно по телефону горячей линии Министерства здравоохранения Пермского края: (342) 258 - 07- 87 с 8:00 до 20:00 часов.Всем жителям края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми.