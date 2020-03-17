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В краевом минздраве рассказали о порядке сдачи анализа на коронавирус
В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся. Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.
Жителям Пермского края, вернувшимся из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании и Франции, по прибытию в регион, необходимо находиться в режиме домашней изоляции 14 дней - инкубационный период заболевания. Сообщить о своём прибытии можно по телефону горячей линии Министерства здравоохранения Пермского края: (342) 258 - 07- 87 с 8:00 до 20:00 часов.
Всем жителям края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми.
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