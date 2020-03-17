Коронавирус: в Прикамье под медицинским наблюдением находятся 481 человек

В Роспотребнадзоре озвучили данные о тех, кто попал под медицинское наблюдение, приехав из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу: КНР, Южной Кореи, Ирана и Италии. Позднее список стран расширили, добавив в него Германию, Испанию и Францию. В настоящее время в Пермском крае под медицинским наблюдением врачей находятся 481 человек."В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 481 человек. Из них 17 человек в условиях стационара инфекционных отделений, 287 человек изолированы на дому на основании постановления главного санитарного врача, 187 человек самоизолированы на дому, под медицинским наблюдением", - рассказал Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края.