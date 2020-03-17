← В краевом Минздраве рассказали о пермячке, заразившейся коронавирусом
В краевом минздраве рассказали о порядке сдачи анализа на коронавирус →
Коронавирус: в Прикамье под медицинским наблюдением находятся 481 человек
"В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 481 человек. Из них 17 человек в условиях стационара инфекционных отделений, 287 человек изолированы на дому на основании постановления главного санитарного врача, 187 человек самоизолированы на дому, под медицинским наблюдением", - рассказал Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В краевом Минздраве рассказали о пермячке, заразившейся коронавирусом
Назло коронавирусу: "Шоу слонов" в пермском Цирке
Интернет-мошенник из Самары обманул шестерых пермяков
Ситуацию с коронавирусом прокомментировал глава министерства территориальной безопасности Пермского края
В Перми начались рейды по выявлению "диких" свалок
Масок нет, но вы держитесь: в Перми дефицитным товаром стали маски и антисептики
COVID-19: как Прикамье пытается противостоять коронавирусу
В Пермском крае выявлен второй заболевший коронавирусной инфекцией
Пермский аграрный университет провел акцию «Шаг в будущее»
В Перми прошли решающие матчи «Финала четырёх» Кубка России по гандболу
Добавить комментарий: