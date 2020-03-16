В Перми прошли решающие матчи «Финала четырёх» Кубка России по гандболу

Гандболисты «Пермских медведей» в четвертый раз стали призерами Кубка России. Решающие матчи Финала четырех прошли на паркете Пермского спорткомплекса имени Сухарева. На торжественном открытии удачи командам пожелали от лица правительства Пермского края вице-премьер Антон Клепиков и гендиректор федерации гандбола России Лев Воронин, известный болельщикам как тренер, с которым «Пермские медведи» завоевали Кубок страны и стали вице-чемпионами в 2016 году.

За выход в финал пермская дружина уступила принципиальному сопернику- «Чеховским медведям». Гости из Чехова - обладатели трофея в прошлом году- отстояли Кубок и на этот раз, обойдя в финале московский "Спартак". В борьбе за бронзовые медали пермяки обыграли уфимский «Акбузат»-37:29. Это четвертый раз, когда наши спортсмены становятся призерами в розыгрыше Кубка страны.