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В Перми прошли решающие матчи «Финала четырёх» Кубка России по гандболу

Гандболисты «Пермских медведей» в четвертый раз стали призерами Кубка России. Решающие матчи Финала четырех прошли на паркете Пермского спорткомплекса имени Сухарева. На торжественном открытии удачи командам пожелали от лица правительства Пермского края вице-премьер Антон Клепиков и гендиректор федерации гандбола России Лев Воронин, известный болельщикам как тренер, с которым «Пермские медведи» завоевали Кубок страны и стали вице-чемпионами в 2016 году.
За выход в финал пермская дружина уступила принципиальному сопернику- «Чеховским медведям». Гости из Чехова - обладатели трофея в прошлом году- отстояли Кубок и на этот раз, обойдя в финале московский "Спартак". В борьбе за бронзовые медали пермяки обыграли уфимский «Акбузат»-37:29. Это четвертый раз, когда наши спортсмены становятся призерами в розыгрыше Кубка страны.

Метки: Спорт, в Пермском крае

Опубликовано: 16.03.2020 в 18:00 в рубрике - Новости T7-inform

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