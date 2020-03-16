← На заводе им. Шпагина прошел благотворительный фестиваль «Семья начинается с меня»
Пермский аграрный университет провел акцию «Шаг в будущее» →
В Перми прошли решающие матчи «Финала четырёх» Кубка России по гандболу
Гандболисты «Пермских медведей» в четвертый раз стали призерами Кубка России. Решающие матчи Финала четырех прошли на паркете Пермского спорткомплекса имени Сухарева. На торжественном открытии удачи командам пожелали от лица правительства Пермского края вице-премьер Антон Клепиков и гендиректор федерации гандбола России Лев Воронин, известный болельщикам как тренер, с которым «Пермские медведи» завоевали Кубок страны и стали вице-чемпионами в 2016 году.
За выход в финал пермская дружина уступила принципиальному сопернику- «Чеховским медведям». Гости из Чехова - обладатели трофея в прошлом году- отстояли Кубок и на этот раз, обойдя в финале московский "Спартак". В борьбе за бронзовые медали пермяки обыграли уфимский «Акбузат»-37:29. Это четвертый раз, когда наши спортсмены становятся призерами в розыгрыше Кубка страны.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
На заводе им. Шпагина прошел благотворительный фестиваль «Семья начинается с меня»
В Перми хирурги провели операцию по удалению меланомы
Обязанность по дезинфекции автобусов и трамваев возложили на кондукторов
Студенты педагогического университета переходят на дистанционное обучение
Пермяки отметили День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса
В Перми дезинфицируют общественный транспорт
В ПГНИУ на три дня отменили занятия из-за коронавируса
В Краснокамске осужден закладчик наркотиков
В детских садах в Перми усилили противоэпидемические меры
Коронавирус: в школах края заработали «утренние фильтры»
Добавить комментарий: