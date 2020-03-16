На заводе им. Шпагина прошел благотворительный фестиваль «Семья начинается с меня»

В воскресенье на заводе Шпагина прошел благотворительный фестиваль «Семья начинается с меня». Мероприятие объединило сразу несколько площадок, здесь и различные мастер-классы для детей всех возрастов, лекции для взрослых, концерт и фотовыставка. Среди участников прошел розыгрыш денежных призов и путевки в санаторий. Все собранные денежные средства переданы в благотворительный фонд «Территория семьи».Юлия Сунцева, организатор фестиваля «Семейный форум»: "Фестиваль наш семейный и благотворительный, он направлен на то, чтобы информировать общество, вдохновить общество на то, что семья в нашей жизни - это очень важная составляющая, что люди должны укреплять свои семьи. Чтобы они старались быть открытыми, добрыми, щедрыми".