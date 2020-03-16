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На заводе им. Шпагина прошел благотворительный фестиваль «Семья начинается с меня»
Юлия Сунцева, организатор фестиваля «Семейный форум»: "Фестиваль наш семейный и благотворительный, он направлен на то, чтобы информировать общество, вдохновить общество на то, что семья в нашей жизни - это очень важная составляющая, что люди должны укреплять свои семьи. Чтобы они старались быть открытыми, добрыми, щедрыми".
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