Пермский аграрный университет провел акцию «Шаг в будущее»

Пермский аграрно-технологический университет провел в Усть-Качке акцию "Шаг в будущее". Ее суть в том, что ребята, еще учась в школе, уже могут определиться со своей профессией. Причем, сделать это максимально наглядно и с использованием самых интересных примеров. Ребята смогли узнать, как удобрять поля с помощью дрона, как провести диагностику "самочувствия" растения и т.д. А летом самые успешные ученики отправятся в агролагерь, где смогут получить прикладную профессию и диплом о среднем специальном образовании. Алексей Андреев, и. о. ректора Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д. Н. Прянишникова: «Основная задача - это сориентировать ребят на агрообразование, привить им любовь к тем профессиям, которые сегодня востребованы в сельской местности, и впоследствии, чтобы они заканчивая обучение, возвращались в родные села, родные хозяйства, и работали.»