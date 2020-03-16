В Перми хирурги провели операцию по удалению меланомы

Пермские врачи провели операцию по удалению злокачественной опухоли - меланомы. За несколько часов до оперативного вмешательства в организм пациента вводится специальный препарат, который помогает хирургам определить пораженный лимфоузел и удалить его. Меланома кожи - рак кожи, злокачественная опухоль. В прошлом году в России рак кожи выявлен у 11 тысяч человек. В Пермском крае 246 человек заболели данным недугом. В структуре заболеваемости меланома составляет 1,5 % у мужчин и 2% - у женщин. Подробности - в репортаже Марии Шиловой.