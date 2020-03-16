Обязанность по дезинфекции автобусов и трамваев возложили на кондукторов
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16.03.2020 в 15:25
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Обязанность по дезинфекции автобусов и трамваев возложили на кондукторов
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Студенты педагогического университета переходят на дистанционное обучение
Пермяки отметили День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса
В Перми дезинфицируют общественный транспорт
В ПГНИУ на три дня отменили занятия из-за коронавируса
В Краснокамске осужден закладчик наркотиков
В детских садах в Перми усилили противоэпидемические меры
Коронавирус: в школах края заработали «утренние фильтры»
Роспотребнадзор проведет «горячую» линию по профилактике коронавируса
Аграриев Прикамья поддержат субсидиями
Гость студии: Евгений Тверетинов
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