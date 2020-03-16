Обязанность по дезинфекции автобусов и трамваев возложили на кондукторов

Дезинфекция общественного транспорта на конечных остановках и в депо по завершении рабочего дня проводится в рамках режима повышенной готовности. Принято решение, что за время стоянки обрабатывать салон будет кондуктор. Средствами для обработки своих сотрудников должны обеспечить перевозчики. Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации г. Перми: "По завершении рейса, кондуктор надевает на себя спецодежду, маску, перчатки, бахилы, и с помощью средств дезинфекции обрабатывает в первую очередь поручни, и так в конце каждого рейса. До специальных указаний работаем в таком режиме".