Студенты педагогического университета переходят на дистанционное обучение

Пермский педагогический университет первым из вузов региона принял решение о переводе студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора ПГПУ Константин Егоров.

"С 17 марта Пермский педагогический университет временно переходит на дистанционные образовательные технологии. Сотрудникам из числа профессорско-преподавательского состава мы рекомендовали неукоснительно соблюдать требования учебных планов, графиков, обеспечивать реализацию учебных программ в полном объеме. Сегодня у нас проходят необходимые совещания, принимаем решения о том, как мы это будем делать и до какого периода. Я думаю, до периода стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции", - сообщил "Вестям" временно исполняющий обязанности ректора ПГПУ Константин Егоров.