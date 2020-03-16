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Студенты педагогического университета переходят на дистанционное обучение
Пермский педагогический университет первым из вузов региона принял решение о переводе студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора ПГПУ Константин Егоров.
"С 17 марта Пермский педагогический университет временно переходит на дистанционные образовательные технологии. Сотрудникам из числа профессорско-преподавательского состава мы рекомендовали неукоснительно соблюдать требования учебных планов, графиков, обеспечивать реализацию учебных программ в полном объеме. Сегодня у нас проходят необходимые совещания, принимаем решения о том, как мы это будем делать и до какого периода. Я думаю, до периода стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции", - сообщил "Вестям" временно исполняющий обязанности ректора ПГПУ Константин Егоров.
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