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Пермяки отметили День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса

В Перми отметили День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. В Доме офицеров были организованы выставочные и интерактивные площадки, посвященные истории корпуса.
Бригада в составе танкового корпуса прошла с боями от Орла до Праги, участвовала в Курской битве, штурме Берлина, освобождении Польши, Украины и Праги. В Перми вспоминают о подвигах бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса.
В 1943 году всего за три месяца рабочие уральских заводов сформировали на собственные деньги танковый корпус. Он состоял из десяти тысяч добровольцев Свердловской, Челябинской и Пермской областей. Рабочие и студенты массово записывались в бойцы. В Прикамье формировалась бригада танкистов, минометный полк, моторострелковый батальон, полевая авторемонтная база и 2 зенитно-пулемётные роты.Требовалось 2,5 тысячи добровольцев, но в военкоматы поступило около 40 тысяч заявлений. Цитаты из заявлений: "Прошу зачислить в ряды 1-го Уральского танкового корпуса. Так как хочу быть Воином Красной Армии. Я хочу отомстить за любимого моего отца".
"Буду высоко держать честь бойца Уральского, не склоню голову перед трудностями".
"В настоящее время я снят по случаю ранения. Я считаю себя здоровым и прошу зачислить меня в этот корпус. В боях с немецкими захватчиками я получил медаль «За отвагу». Я прошу направить меня в танковый корпус, чтобы я ещё с большей силой мог мстить немцам".Боевое крещение бригада приняла на Курской дуге. В первом бою она потеряла 30% состава. В Брянских лесах в августе 1943 года отличился рабочий Березниковского азотно-тукового завода Шестаков, который в одном бою с помощью автомата и ножа уничтожил 16 немцев.
У 10-го Уральского добровольческого танкового корпуса было и другое название, придуманное немцами - «Дивизия Чёрных ножей». Все потому, что танкисты - от рядового до командира- владели «черными ножами». В период формирования Уральского танкового корпуса в 43 году их получал каждый боец и командир в качестве подарка от златоустовских оружейников. На экскурсию в Дом офицеров Яна Карасева пришла, потому что считает, что важно знать и помнить о подвигах наших предков, а тем более земляков, рассказывает девочка.
Виктор Батмазов, и.о. министра территориальной безопасности Пермского края: "В год 75-летия Победы это особенно важно. Мы не забываем подвиги наших отцов и дедов, стремимся оставить это в сердце".
Среди экспонатов - военные артефакты: посуда, карточки, военные билеты, копии заявлений в добровольческий полк. Миниатюрные модели боевой техники, стрелковое оружие. Представлена коллекция лысьвенского музея касок.
Уральский танковый корпус стал единственным в своем роде добровольческим подразделением такого масштабного уровня.

Метки: Общество, Культура, в Перми

Опубликовано: 16.03.2020 в 14:45 в рубрике - Новости T7-inform

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