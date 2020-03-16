В Перми дезинфицируют общественный транспорт

В общественном транспорте Перми на конечных остановка вводится санитарная обработка каждой машины.

Поскольку коронавирус на территории Пермского края подтвержден официально, принимаются меры предосторожности, которые касаются в том числе и городского транспорта.

Съемочная группа «Вести Пермь» проверила, как проводится дезинфекция в автобусе. Обработку салона производила сотрудница «Пермгортранса». Экипировка: жилет, маска, перчатки и специальный дезинфицирующий раствор, которым обрабатывают поручни.

На обработку салона ушло примерно 5 минут.

Предполагается, что обработка общественного транспорта будет производиться на конечных остановках. Алгоритм, возможно, будет доработан. Скорее всего, участие в дезинфекции будут принимать и бригады в транспорте, потому что автобусов много и все они в целях безопасности пассажиров должны быть обработаны.

Как признаются кондукторы, людей в общественном транспорте меньше не стало, все как обычно едут по своим делам и на работу.