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В Перми дезинфицируют общественный транспорт
В общественном транспорте Перми на конечных остановка вводится санитарная обработка каждой машины.
Поскольку коронавирус на территории Пермского края подтвержден официально, принимаются меры предосторожности, которые касаются в том числе и городского транспорта.
Съемочная группа «Вести Пермь» проверила, как проводится дезинфекция в автобусе. Обработку салона производила сотрудница «Пермгортранса». Экипировка: жилет, маска, перчатки и специальный дезинфицирующий раствор, которым обрабатывают поручни.
На обработку салона ушло примерно 5 минут.
Предполагается, что обработка общественного транспорта будет производиться на конечных остановках. Алгоритм, возможно, будет доработан. Скорее всего, участие в дезинфекции будут принимать и бригады в транспорте, потому что автобусов много и все они в целях безопасности пассажиров должны быть обработаны.
Как признаются кондукторы, людей в общественном транспорте меньше не стало, все как обычно едут по своим делам и на работу.
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