В ПГНИУ на три дня отменили занятия из-за коронавируса
В Пермском государственном национальном исследовательском университете учебный процесс приостановлен с 16 по 18 марта. Это сделано в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. По приказу ректора Игоря Макарихина в этот период будет проведена подготовка к проведению учебного процесса вне университета. Переход на дистанционное обучение рассматривают и в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете.
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