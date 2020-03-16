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В Краснокамске осужден закладчик наркотиков
В Краснокамске оглашен приговор 33-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении серии преступлений в сфере незаконного оборота запрещенных веществ, а именно в пяти покушениях на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах.
Следствием установлено, что осужденный пытался сбыть наркотики синтетического происхождения путем тайников-закладок на территории города Краснокамска. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, оперативники задержали мужчину в ноябре прошлого года при попытке сделать очередную закладку на улице Большевистской. При личном досмотре у него обнаружен и изъят 91 прозрачный полиэтиленовый пакетик с запрещенным веществом, общей массой порядка 72 граммов. Из них около 65 граммов мефедрона и более 6 граммов метадона. Наркотики для последующего сбыта злоумышленник приобретал в сети Интернет.
Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в сумме 200 тысяч рублей.
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