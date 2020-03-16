В детских садах в Перми усилили противоэпидемические меры

Аналогично школам в детских садах в Перми усилены противоэпидемические меры. Во всех помещениях работают бактерицидные ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы, проводится дезинфекция, увеличено количество проветривании, введен «утренний фильтр», включающий в себя обязательное измерение температуры тела и осмотр ребенка перед заходом в группу. Оксана Провкова, заведующая МАДОУ "Детский сад открытий и изобретений «Эврика» г. Перми: "Родители реагируют по-разному. Есть детки, которые стабильно посещают детский сад., несмотря на эпидемиологическое предупреждение. Есть родители, которые отказались от посещения детского сада - дети находятся на домашнем режиме. Есть дети, которые заболели, но это ОРВИ, грипп, обычная простуда".