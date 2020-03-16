Коронавирус: в школах края заработали «утренние фильтры»

С сегодняшнего дня во всех образовательных учреждениях края заработали утренние фильтры - это проверка на симптомы заболевания коронавирусом. При этом во многих школах учеников сегодня пришло ощутимо меньше - с 16 марта в школах Перми введено свободное посещение. Каждый родитель вправе сам принять решение: продолжить обучение ребенка непосредственно в школе или же перевести его на дистанционную форму обучения.

С сегодняшнего дня всех школьников на входе в учебное заведение встречают люди в медицинских масках. Первый вопрос - о состоянии здоровья. Малейшие сомнения - повод для более более детального обследования.

Елена Аксенова, врач школы №50 г. Перми: "Основные жалобы - это ухудшение общего состояния здоровья, возможное слезотечение, насморк, кашель. Если ребенок предъявляет какие-то жалобы, или у него наблюдается повышение температуры, то мы приглашаем его отдельно в медкабинет, где проводим более углубленный медосмотр».

Температуру измеряют абсолютно всем ученикам уже в классе. Времени от урока это отнимает не больше пары минут. В качестве профилактики - обязательное проветривание на перемене и бактерицидные лампы в каждом кабинете. К дезинфекции рук даже школьники теперь относятся серьезно.

Анастасия Колбакова: "Все стараются относиться серьезно, это серьезно, от этого люди погибали, а не просто так шутили».

В столовой также перешли на особый режим работы. Расход дезинфицирующих средств увеличился в несколько раз.

Количество учеников в школах уменьшилось. С сегодняшнего дня во всех школах Пермского края вводится свободное посещение. Даже если ребенок абсолютно здоров, пойдет ли он в школу, решают родители. Стоит только заранее предупредить учителя. Ольга Мякина, директор школы №50 г. Перми: "Мы выводим ребенка на дистанционную форму обучения. Назначается ответственный учитель за выполнение программы. И это не просто домашнее задание, это определенная платформа, на которой ребенок может проходить уроки».

Вирус по фотографии на входе не определишь, так что дополнительную медицинскую проверку проводят перед каждой школьной сменой. А памятка о коронавирусе теперь висит рядом с расписанием уроков.