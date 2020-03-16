Роспотребнадзор проведет «горячую» линию по профилактике коронавируса
17 марта пройдет телефонная «горячая» линия «О профилактике гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, новой коронавирусной инфекции на территории Пермского края». Звонков пермяков ждут по телефону 8 (342) 236-51-90 с 10:00 до 17:00, жителям края обращаться в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Восточный территориальный отдел, г. Чусовой 8 (34-256) 5-47-86
Западный территориальный отдел, г. Пермь 8 (342) 282-78-92
Центральный территориальный отдел, г. Пермь 8 (342) 229-96-30
Коми-Пермяцкий территориальный отдел, г. Кудымкар 8 (34-260) 4-52-31
Северный территориальный отдел, г. Соликамск 8 (34-253) 4-23-84
Южный территориальный отдел, г. Чайковский 8 (34-241) 4-51-52
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