Аграриев Прикамья поддержат субсидиями
16 марта открывается прием заявок на субсидии господдержки сельскохозяйственных предпринимателей края в 2020 году. Приоритетные направления - производство зерновых и зернобобовых культур.
На субсидии бизнесменам будет выделено 189 млн рублей: 138 миллионов из федерального бюджета и 51 миллион из бюджета региона.
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