← Коронавирус: в Пермском крае введен режим повышенной готовности
Гость студии: Евгений Тверетинов
Пермь готовится принять фестиваль военных и духовых оркестров "Фанфары Победы". Об этом подробно рассказывает художественный руководитель и дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов. Подробнее >>
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