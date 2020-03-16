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← В Прикамье стартует первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Гость студии: Евгений Тверетинов →

Коронавирус: в Пермском крае введен режим повышенной готовности

В Прикамье введен режим повышенной готовности. Распоряжение подписано по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса. Во время действия режима на территории Пермского края отменяются все международные, межрегиональные спортивные, культурные, научные, общественные мероприятия с численностью участников более 1000 человек. С 16 марта во всех образовательных учреждениях края будут организованы «утренние фильтры»; в аэропорту и железнодорожном вокзале Пермь-II организована термометрия (удаленное измерение температуры тела) всех прибывающих пассажиров, а также санитарная обработка каждой единицы подвижного состава на конечных остановках маршрутов общественного транспорта.
Всем учреждениям и организациям любых форм собственности, в том числе индивидуальным предпринимателям, настоятельно рекомендуется организовать и обеспечить условия для дезинфекции рук в местах общего пользования.
Как утверждают власти, ничего кардинального.
Виктор Батмазов, и.о. министра территориальной безопасности Пермского края: "Должен предупредить, чтобы паника не охватывала людей.Процессы управляемые. Создан краевой оперативный штаб. Выработан план действий для всех звеньев и структур. План кардинально не меняет образ жизни пермяков".
13 марта Роспотребнадзор установил первый официальный случай заболевания коронавирусом в Перми. Мужчина недавно вернулся из Европы. Больного госпитализировали с помощью специального герметичного бокса, чтобы исключить прямой контакт с врачами.
Сейчас в группе риска находятся все, кто приезжает из Италии, Испании, Франции, Германии, Китая, Южной Кореи и Ирана.
В Прикамье работает штаб по борьбе с эпидемией. Всем гражданам настоятельно рекомендуют при возвращении на родину из обозначенных стран обязательно позвонить по телефону горячей линии и минимизировать отношения с окружающими.
Телефоны горячих линий по коронавирусу:
8-800-200-0-200 Горячая линия Минздрава РФ;
8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
8(342) 258-07-87 Горячая линия Минздрава Пермского края с 8.00 до 20.00 часов.
Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Лица, которые прибывают из этих территорий могут обратиться на горячую линию, которая организована правительством Пермского края, и сообщить о своем приезде из неблагополучных регионов. На основании этой информации им будет выдан им больничный лист и организована изоляция на дому, а также лабораторное обследование».
Как рассказали в Роспотребнадзоре, специфической профилактики против коронавируса нет.
"Нет вакцины, и пока специалисты не говорят о каких-либо медикаментозных препаратах, которые мы можем применять для профилактики данного заболевания. Пока меры такие: не выезжать в неблагополучные территории, пользоваться медицинскими масками, особенно в общественных местах, чаще мыть руки, дезинфицировать свои гаджеты, постараться исключить общение с людьми, у которых есть признаки инфекционных заболеваний, если заболели - оставаться дома, ни в коем случае не посещать поликлинику, а вызывать врача. Особенно это касается лиц, которые вернулись из неблагополучных территорий", - сообщила Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Метки: Здоровье, в Пермском крае, Власть, Общество

Опубликовано: 16.03.2020 в 09:04 в рубрике - Новости T7-inform

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