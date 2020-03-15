В Прикамье стартует первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, организация работы по приему и проверке оперативно-значимой информации, консультации по вопросам лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотические вещества, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Мероприятия будут проходить с 16 по 27 марта.На всех участковых пунктах полиции и в территориальных отделах внутренних дел будет размещена информация о реабилитационных центрах для наркозависимых. Полицейские, наркологи, психологи и специалисты в области профилактики наркомании проведут профилактические лекции и беседы с учащимися 7–11 классов и их родителями.

Правоохранители призывают граждан и общественные организации к сотрудничеству. Если у вас имеется информация о местах хранения и сбыта наркотиков, наркопритонах и лицах, распространяющих запрещенные вещества, сообщите об этом в период с 16 по 27 марта в Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю (телефон – 246-87-87). Также всю имеющуюся информацию можно сообщить в любое время по телефонам «02» или «102» (для мобильных устройств). Анонимность гарантируется.

С целью оказания квалифицированной помощи и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц работает телефон горячей линии Пермского краевого клинического наркологического диспансера: 8-800-250-59-22.