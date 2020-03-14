С 15 марта в Прикамье вводится режим «повышенной готовности» из-за коронавируса

По итогам заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса было подписано распоряжение, в соответствии с которым, с завтрашнего дня в регионе вводится режим повышенной готовности, - сообщили в пресс - службе краевого правительства. С понедельника, 16 марта, во всех образовательных учреждениях будут организованы «утренние фильтры». В аэропорту и на железнодорожном вокзале Пермь II будет проводиться термометрия (удаленное измерение температуры тела) всех прибывающих пассажиров, а также санитарная обработка каждой единицы подвижного состава на конечных остановках маршрутов общественного транспорта.Всем учреждениям и организациям в ведомстве настоятельно рекомендуют организовать и обеспечить условия для дезинфекции рук в местах общего пользования.Глава Пермского края Дмитрий Махонин заверил жителей, что ситуация с распространением коронавируса в регионе находится под контролем. Дмитрий Махонин: «Прилетевший пациент был госпитализирован еще вчера, круг контактирующих лиц минимален, все они взяты под медицинское наблюдение. Ситуация в крае находится под контролем оперативного штаба, который собирается ежедневно. Пожалуйста, прислушивайтесь к рекомендациям врачей, будьте бдительны и не поддавайтесь панике. Берегите себя и своих близких”.Роспотребнадзор напоминает: всем жителям Пермского края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания, необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми. Рекомендуется ни в коем случае не прибегать к самолечению. Сообщить о своём прибытии можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Пермского края: (342) 258 - 07- 87 с 8.00 до 20.00 часов. Также можно обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования по телефонам:8(342) 236-41-52, 208-34-68.