Пермские айтишники представили свои проекты для промышленных предприятий региона

Авторские разработки пермяки презентовали на круглом столе «Цифровая трансформация предприятий: от амбарной книги к виртуальной фабрике», который состоялся в ходе прошедшего в Перми "Open Innovations Startup Tour 2020", - рассказали в пресс-службе краевого правительства. Мероприятие реализовано Фондом "Сколково" совместно с партнерами - региональными представителями: "Агентство инвестиционного развития Пермского края", "Технопарк Пермь" и "Технопарк Morion Digital".Open Innovations Startup Tour - самый масштабный проект в России и странах СНГ, направленный на распространение культуры технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов. С 2011 года проект побывал в 95 городах, эксперты рассмотрели более 15 000 заявок, поданных на конкурс.Среди самых успешных проектов: - продукт компании «Индекс успеха» (резидент «технопарка Пермь») для нефтяной и машиностроительной отрасли MyQs, который способен решить задачи автоматизации и синхронизации всех бизнес-процессов, связанных с эксплуатацией, ремонтом и арендой бурового и другого специализированного оборудования. Программное решение уже внедрено на многих крупнейших предприятиях страны.Игорь Никитин, министр информационного развития и связи Пермского края: «Уже 50 компаний к началу 2020 года стали резидентами пермских технопарков. Большой спрос у пермских компаний не только на площади, но и на грамотных специалистов: для создания соответствующих кадров в регионе работает Сетевой ИТ-Университет. В прошлом году 805 человек приняли участие в программах дополнительного образования, при этом 50 человек получили работу по итогам курсов в ИТ-компаниях». В ведомстве также отметили, что предприятия региона, при оформлении кредита на покупку оборудования для внедрении цифровых решений, могут получить поддержку от Корпорации развития МСП Пермского края до 100 млн. руб. в качестве госпоручительства.