В Перми пройдут мероприятия ко Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса

В воскресенье, 15 марта в Доме офицеров Пермского гарнизона по адресу: ул. Сибирская, 59 будут организованы выставочные и интерактивные площадки, посвящённые истории Уральского добровольческого танкового корпуса, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. Гости смогут посетить выставку масштабных моделей боевой техники; мастер-классы по 3D моделированию танка; «Танковый биатлон»; экспозицию Музея каски и стрелкового оружия.Памятная дата "День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны" установлена Указом губернатора Пермского края от 6 февраля 2018 года № 6.Будет организована выставка «Юнармеец экскурсовод: устами молодых о Подвиге Великом», на которой можно будет увидеть фотографии, документы, личные вещи ветеранов Молотовской бригады. Выставка сформирована из фондов Пермского краеведческого музея, большинство экспонатов будет представлено впервые.Все желающие смогут принять участие в практическом семинаре «Поиск сведений о солдатах Великой Отечественной войны по электронным базам», а на площади перед «Домом офицеров Пермского гарнизона» можно будет познакомиться с боевой историей автомобиля ГАЗ АА (полуторка), бронеавтомобиля БА – 64 и сфотографироваться с макетом танка.