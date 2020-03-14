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В Прикамье досрочно заработали пункты весогабаритного контроля большегрузов
Вчера на региональных автодорогах Пермского края начали фиксировать превышение допустимой массы и габаритов транспортных средств. Дать старт работы стационарным автоматическим постам поручил глава Прикамья Дмитрий Махонин, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. 10 новых пунктов весогабаритного контроля были смонтированы и работали в тестовом режиме ещё с конца прошлого года.Дмитрий Махонин: «В период межсезонья дороги подвержены негативному воздействию большегрузного транспорта, особенно идущего с «перевесом». Для минимизации этих последствий, поручил Минтрансу в оперативном порядке вести их в работу. Необходимо обеспечить нормативное состояние дорог, это, в первую очередь, безопасность пассажиров общественного и личного транспорта». Посты весогабаритного контроля позволят сохранить и продлить срок службы дорог в регионе. Кроме того, они умеют распознавать и "запоминать" госномера машин, устанавливать факт административного правонарушения, правил перевозки грузов, вести базу данных транспортных средств, прошедших зону весогабаритного контроля, включая нарушителей, а также вести удаленный мониторинг за движением тяжеловесного и негабаритного автотранспорта.Штрафы за превышение допустимых весогабаритных параметров автомобиля, в соответствии с Федеральным кодексом об административных правонарушениях, составляют от 150 000 до 500 000 рублей.Стационарные автоматические пункты весогабаритного контроля расположены на всех региональных автотрассах с высоким трафиком движения: Кудымкар-Гайны, Пермь-Березники, Кукуштан-Чайковский, Кунгур-Соликамск и т.д. С учетом 3 пунктов, запущенных в 2018 году, всего в Прикамье будут осуществлять весогабаритный контроль 13 автоматических постов.
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