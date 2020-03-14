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Начальнику департамента образования вынесено представление о нарушении прав ребёнка в лицее №9
По итогам проверки прокурором Мотовилихинского района в адрес начальника Департамента образования администрации г. Перми вынесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении.Напомним, что конфликт между администрацией образовательного учреждения и отцом одного из учеников лицея произошёл из-за отказа последнего сдавать деньги на учебные пособия. После инцидента мужчина заявил, что его сын подвергся травле со стороны педагогов и одноклассников.
На сегодняшний день, директор образовательного учреждения Ирина Горбунова временно отстранена от должности, а начальник департамента образования администрации г. Перми Людмила Серикова на своей странице в Instagram написала о необходимости увольнения директора, "с целью нормализации обстановки в лицее".
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