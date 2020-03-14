Начальнику департамента образования вынесено представление о нарушении прав ребёнка в лицее №9

По поручению прокурора Пермского края прокуратура Мотовилихинского района г. Перми проверила исполнение МАОУ «Лицей №9» г. Перми законодательства об образовании, - рассказали в пресс-службе ведомства.В ходе проверки было установлено, что в программно-методическое обеспечение образовательной организации включен учебник по математике для 3 классов под редакцией Петерсен Л.Г. Но, на начало учебного года, в библиотеке лицея №9 было всего 30 учебных пособий. Остальные 112 учебников были куплены родителями учащихся и, в дальнейшем, переданы образовательной организации по договорам дарения, что нарушает права детей на бесплатное образование.По итогам проверки прокурором Мотовилихинского района в адрес начальника Департамента образования администрации г. Перми вынесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении.Напомним, что конфликт между администрацией образовательного учреждения и отцом одного из учеников лицея произошёл из-за отказа последнего сдавать деньги на учебные пособия. После инцидента мужчина заявил, что его сын подвергся травле со стороны педагогов и одноклассников.На сегодняшний день, директор образовательного учреждения Ирина Горбунова временно отстранена от должности, а начальник департамента образования администрации г. Перми Людмила Серикова на своей странице в Instagram написала о необходимости увольнения директора, "с целью нормализации обстановки в лицее".