С первого апреля в Перми начнёт меняться транспортная сеть

Первые изменения коснутся в основном Кировского и Орджоникидзевского районов. На данный момент речь идёт о тех маршрутах, которыми пермяки пользуются и сейчас, однако, движение автобусов будет скорректировано: где-то маршруты будут продлены, где-то вернутся на свои исходные позиции. При разработке, во многом, учитывалось именно мнение пермяков. Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми: "Поступило огромное количество обращений от жителей, мы посчитали, это порядка полутора тысяч обращений. Из них четыреста обращений были учтены полностью, семьсот обращений были учтены частично".Так, например, маршрут № 60, который будет курсировать от центра Перми до Закамска по улице Ветлужской и Докучаева не в формате «экспресса». Сейчас идёт подготовка к массовому оповещению горожан о грядущих изменениях в движении автобусов. На следующей неделе можно будет ознакомиться со всеми нюансами на сайте городского транспортного департамента, однако, интернетом этот процесс не ограничится.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "На остановках в двадцатых числах начнут работать волонтёры. Они будут выдавать раздатки непосредственно пассажирам, в которых будет, как схема движения, так и перечень маршрутов, чтобы можно было посмотреть, как с первого апреля поедет транспорт. Кроме того, в каждом транспортном средстве, на маршруте, который меняется с первого апреля, будет размещено, как текстовое объявление, так и всем перевозчикам будет выдан аудиоролик".