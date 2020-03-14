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С первого апреля в Перми начнёт меняться транспортная сеть
Так, например, маршрут № 60, который будет курсировать от центра Перми до Закамска по улице Ветлужской и Докучаева не в формате «экспресса». Сейчас идёт подготовка к массовому оповещению горожан о грядущих изменениях в движении автобусов. На следующей неделе можно будет ознакомиться со всеми нюансами на сайте городского транспортного департамента, однако, интернетом этот процесс не ограничится.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "На остановках в двадцатых числах начнут работать волонтёры. Они будут выдавать раздатки непосредственно пассажирам, в которых будет, как схема движения, так и перечень маршрутов, чтобы можно было посмотреть, как с первого апреля поедет транспорт. Кроме того, в каждом транспортном средстве, на маршруте, который меняется с первого апреля, будет размещено, как текстовое объявление, так и всем перевозчикам будет выдан аудиоролик".
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