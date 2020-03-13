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Общественная палата поддержала предложение о присвоении Перми звания «Город трудовой доблести»

Общественная палата Пермского края поддержала предложение о присвоении Перми звания «Город трудовой доблести».
На заседании отметили, что в случае позитивного исхода для краевой столицы важно не оставить в стороне Лысьву и Кизел, направившие соответствующие заявки в Москву.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит новое почетное звание для тех населенных пунктов, жители которых своим трудом внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.
Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории: "Мы достойны, как одни из немногих. Потому что город Пермь во время Великой Отечественной войны сосредоточил здесь огромный промышленный потенциал. Десятки промышленных предприятий, которые здесь были до войны, целиком переключились на военную продукцию. А за годы войны в Пермь было эвакуировано 64 предприятия. Быстро удалось перевести предприятия на военные рельсы, в короткий срок повысить производительность труда, в Перми развивалось движение двухсотников, когда работали "за себя и за того парня".
Проголосовать за присвоение Перми почетного звания можно на сайте ЗаПермь.РФ. На данный момент таким образом высказались уже около 35 тысяч человек. Также до 19 марта оставить свою подпись можно на специальных площадках перед музеем «Россия – моя история», в гипермаркете «Семья» и ТЦ «Колизей-Атриум».
В «Городах трудовой доблести» будут устанавливаться стелы с изображением герба города и текстом Указа главы государства. Решение о присвоении званий будет принято на заседании оргкомитета «Победа» до 1 мая.
Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Общественная потребность в статусе "Город трудовой доблести" безусловно была. В последние годы регионы стали вводить аналогичные статусы для своих городов. Роль тыла в Победе в Великой Отечественной войне огромна. Мы понимаем, сколько энергии жизни положили люди в тылу, чтобы эта Победа состоялась. Появление такого федерального статуса "Город трудовой доблести" это очень важно".

Опубликовано: 13.03.2020 в 16:40 в рубрике - Новости T7-inform

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