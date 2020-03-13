Синоптики дали прогноз на выходные

← Министр природных ресурсов Пермского края подал в отставку
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← Министр природных ресурсов Пермского края подал в отставку
Общественная палата поддержала предложение о присвоении Перми звания «Город трудовой доблести» →
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13.03.2020 в 22:37
13.03.2020 в 22:26
13.03.2020 в 12:27
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11.03.2020 в 11:50
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На обеспечение школьников бесплатным горячим питанием потребуется 3,2 миллиарда рублей
В Перми в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» строят школы и детсады
Суд признал незаконной реорганизацию школ в Александровске
Дмитрий Махонин дал первое после назначения большое интервью
В Перми появится комиссия по разрешению конфликтных ситуаций в школах и детских садах
Итоги рабочего визита главы региона в Чердынский район
В Прикамье фермер через суд добился от "ЛУКОЙЛ-Пермь" восстановления сельхозземель
Определен проектировщик пермского аквапарка
Парламентарии поддержали поправки в Конституцию. Впереди - народное голосование
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