Синоптики дали прогноз на выходные

Глава Перми Дмитрий Самойлов совершил инспекционную поездку по детским садам и школам, которые сейчас находятся в стадии ремонта или строительства. Краевая столица в этой части реализует весьма внушительные средства, частично полученные из краевого и федерального бюджетов, так что следить за их исполнением приходится с особой тщательностью.