В Перми малоимущим семьям раздали стройматериалы

10 тонн кафельной плитки раздали сегодня волонтеры пермского благотворительного фонда "Я помогаю детям". Груза хватило на 60 семей. Такая необычная помощь продиктована случаем. Новую плитку в фонд привез анонимный даритель и посоветовал раздать малоимущим. Каждой семье в одни руки набор плитки и плинтусов. Таким комплектом удастся сделать отделку в ванной комнате, туалет и небольшой кухне. Экономия колоссальная, говорят волонтеры. Такой набор обойдется в магазинах как минимум в 50 тысяч рублей. Добавим, что акция по сбору детских резиновых сапог здесь в офисе фонда на Пермской 53 продолжится до 1 апреля. После они отправятся к ребятам со всего Пермского края. Подробности в репортаже Марины Печеновой.