Министр природных ресурсов Пермского края подал в отставку

Министр природных ресурсов,лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко покидает свой пост. Он сообщил, что принял такое решение по личным обстоятельствам. При этом Килейко не исключил, что о в дальнейшем работа с правительством края и администрацией губернатора будет продолжена. К должностным обязанностям в качестве и.о. министра Дмитрий Килейко приступил 31 августа 2017 года. 26 декабря 2017 года распоряжением губернатора Пермского края был назначен министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.