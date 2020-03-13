На обеспечение школьников бесплатным горячим питанием потребуется 3,2 миллиарда рублей

На обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов в школах в 2020-2021 годы из бюджета потребуется 3,2 миллиарда рублей. Сумма дополнительных расходов составит свыше 920 миллионов.

Об этом во время «круглого стола» по реализации послания президента РФ Владимира Путина в части обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов в Пермском крае сообщила министр образования Раиса Кассина.

Обсуждение проходило на площадке Общественной палаты Пермского края. По данным министерства образования, более 41 тысячи детей из малоимущих и многодетных семей уже обеспечены бесплатным питанием, сумма расходов в год на них составляет 460 миллионов рублей. Поэтапный переход на организацию бесплатного горячего питания для детей в школах запланирован на ближайшие три года. Однако в Пермском крае планируется начать реализацию уже с 1 сентября 2020.