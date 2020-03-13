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В Перми в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» строят школы и детсады
Глава Перми Дмитрий Самойлов совершил инспекционную поездку по детским садам и школам, которые сейчас находятся в стадии ремонта или строительства. Краевая столица в этой части реализует весьма внушительные средства, частично полученные из краевого и федерального бюджетов, так что следить за их исполнением приходится с особой тщательностью.
Несмотря на то что в 114-й школе «временных» учеников приняли тепло, открытия родной 127-й Герман ждет с нетерпением. В ней сейчас капитальный ремонт. Обновления будут кардинальные, рассказывает директор.
Елена Кренинг, и.о. директора школы №127 г. Перми: "В школе запланированы и большая часть выполнена, работы по замене инженерных систем, канализация, водоснабжение, электроснабжение, система безопасности". На месте стройки на Гайве скоро появится новый корпус 3-й гимназии. Здесь смогут учиться 1050 ребят. Уклон в обучении тут сделают на управленческие компетенции. В апреле строители уже планируют приступить к крыше и фасаду. Срок окончания работ - первый квартал 2021 года.
Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы: "Самое главное, что мы сейчас строим современные школы, где создаются условия для всестороннего развития детей. Все школы, которые мы строим или ремонтируем, становятся уникальными".В рамках национального проекта «Демография» пристальное внимание и к детским садам. Такие стройки ведутся на Плеханова, Желябова, Байкальской и улице Евгения Пермяка. Последний, на Вышке, станет новым корпусом для 411-го детского сада. Здесь будут предусмотрены и ясельные группы.
Новый корпус садика после открытия будет готов принять 350 ребят. Уклон сделают на здоровье и спорт. Название будет говорить само за себя - «Планета здоровья».
Возводит его местный застройщик. Еще с четырьмя краевые и городские власти заключили долгосрочное соглашение. Впереди строительство садиков в Мотовилихе, Индустриальном и Свердловском районах. Задача городских властей обеспечить контроль за строительством социальных объектов на всех уровнях.Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Наш город принимает активное участие в национальных проектах «Демография» и «Образование». Мы не можем подвести жителей и сделаем все, чтобы объекты были введены в срок. И не можем подвести ни краевое, ни федеральное правительство".
Герману сегодня сообщили хорошую новость. Вернуться в обновленную школу ребята смогут уже в следующем учебном году. А значит, 55-й юбилей школа встретит в современном и обновленном виде.
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