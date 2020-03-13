Суд признал незаконной реорганизацию школ в Александровске

Александровским городским судом рассмотрено административное исковое заявление прокурора г. Александровска о признании незаконным постановления администрации муниципального района о реорганизации общеобразовательных школ.

Как сообщили в прокуратуре Пермского края, основанием для обращения прокурора в суд стали результаты проверки, установившей факт нарушения процедуры принятия правового акта органа местного самоуправления. В частности, комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации общеобразовательных школ г. Александровска при принятии такого решения не было учтено мнение обучающихся школ и их родителей. На период рассмотрения дела в суде реорганизация учредителем была приостановлена.

Александровским городским судом Пермского края требования прокурора города удовлетворены, постановление администрации района о реорганизации школ признано незаконным. Решение суда в законную силу не вступило.