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Дмитрий Махонин дал первое после назначения большое интервью
Съемки проводились в его родном поселке Рябинино, близ школы, которую заканчивал будущий руководитель региона. Поэтому много вопросов касалось его детства, семьи, школьных и студенческих лет. Поговорили и об этапах карьерной лестницы.
По-настоящему эксклюзивное и откровенное интервью с Дмитрием Махониным смотрите в программе «Вести-Пермь. События недели» в восемь утра в это воскресенье.
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