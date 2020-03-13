Дмитрий Махонин дал первое после назначения большое интервью

Глава Пермского края Дмитрий Махонин дал свое первое после назначения на должность большое интервью и согласился ответить на личные вопросы съемочной группе "Вести Пермь".Съемки проводились в его родном поселке Рябинино, близ школы, которую заканчивал будущий руководитель региона. Поэтому много вопросов касалось его детства, семьи, школьных и студенческих лет. Поговорили и об этапах карьерной лестницы.По-настоящему эксклюзивное и откровенное интервью с Дмитрием Махониным смотрите в программе «Вести-Пермь. События недели» в восемь утра в это воскресенье.