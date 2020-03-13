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В Перми появится комиссия по разрешению конфликтных ситуаций в школах и детских садах
В департаменте образования администрации Перми создается комиссия по разрешению конфликтных ситуаций в школах и детских садах. В ее состав войдут профессиональные конфликтологи, представители некоммерческих объединений психологов, опытные специалисты по воспитательной работе.
Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, комиссия будет подключаться к решению конфликтов по обращениям, поступающим в ведомство. Обратиться в департамент можно лично: прием проводится еженедельно по вторникам с 16:00 до 18:00 по адресу: улица Сибирская, 17. Также обращение можно направить почтой или по электронному адресу: do@gorodperm.ru.
Кроме того, в течение марта и апреля будет организована серия обучающих семинаров для сотрудников школ по разрешению конфликтов с применением новых методик. Также отдельное внимание будет уделено наращиванию психологических компетенций педагогов для сопровождения ребенка в образовательном процессе.
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