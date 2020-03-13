Итоги рабочего визита главы региона в Чердынский район

Глава региона Дмитрий Махонин побывал с рабочим визитом в Чердынском районе. Не секрет, что это его малая родина – в поселке Рябинино он родился и вырос, но сегодня округ – еще и одна из проблемных территорий. И не только из-за своей отдаленности, но и в силу отсутствия источника стабильного экономического развития.Автовокзал для двоих работает в Чердыни. В зале ожидания пара кассиров и ни одного пассажира. На лавке под окнами двухчасового автобуса ждут люди, приехавшие из Пянтега на утреннем рейсе. Им вход запрещен.Александр: "Приходится так вот на улице, в непогоду, неважно — холод, зима, лето".Автостанция зарабатывает на процентах от продажи билетов. Перевозчик маршрута Чердынь-Пянтег от такой услуги отказался. В итоге, крайними оказались пассажиры.Застаревшую автовокзальную проблему приходится решать комплексно. Необходимо привлекать частного инвестора и начинать строительство нового автовокзала в этом году. При этом цены на билеты не должны увеличиться. Что касается вопроса пянтежцев – им теперь займется прокуратура. Глава Прикамья отметил, что пассажиры разных перевозчиков должны обслуживаться на равных условиях. В 50 метрах от автовокзальной площади — районный дом культуры. И здесь в ожидании больших перемен. С поддержкой краевого Минкульта планируют заявляться на капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом Владимиром Путиным. А также создание социального кинозала.Из ближайших изменений – в этом году отопление будет переведено с электричества на пелеты.В Чердыни завершается строительство дома для главврача районной больницы. На соседних земельных участках будет создано бесплатное жилье для других медицинских работников. Это позволит привлечь узких специалистов в северную территорию для работы в новом строящемся лечебном корпусе на 50 коек.Краевые власти поднимать сельскую медицину намерены и при помощи социальных контрактов. Их наполнение еще обсуждается, в том числе со студентами, будущими врачами. Уже предложены: приоритетное право на повышение квалификации, доплаты и гарантия профессионального роста. То есть по истечении оговоренного периода работы на селе, врач может рассчитывать на переезд в город и гарантированное трудоустройство там.На встрече с населением Дмитрий Махонин ответил на вопросы, волнующие жителей Чердыни и окрестных поселков, а также рассказал о ближайших планах. Касательно сохранения памятников архитектуры — создать региональную программу по консервации безнадзорных зданий и поиску новых хозяев для них. По дорогам — взять на краевой баланс трассу Чердынь-Ныроб и восстановить её.Дмитрий Махонин: "Я вообще считаю, что много лет назад была совершена тотальная ошибка, когда районам были переданы большие дорожные трассы, и под это не было выделено финансирования. Сейчас это все меняется, и дороги возвращаются в региональное ведение, в региональную собственность". Краевые власти будут развивать удаленные территории, которые нуждаются в качественных социальных объектах. Задача края и муниципалитета - создать равные условия и для жителей крупных городов, и для жителей сел и деревень.