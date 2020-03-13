В Прикамье фермер через суд добился от "ЛУКОЙЛ-Пермь" восстановления сельхозземель

В Пермском районе в результате проведенных работ по капитальному ремонту нефтепроводов, принадлежащих ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь", был нарушен плодородный слой земель сельскохозяйственного назначения на площади более 5 га. Глава фермерского хозяйства, являющийся собственником данного участка земли, направил претензию в адрес нефтяной компании, которая была оставлена без ответа, в связи с чем вопрос об устранении последствий негативного воздействия пришлось решать в судебном порядке. Суд требования истца удовлетворил.Несмотря на то, что организация-должник была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства, в установленный законом срок решение суда исполнено не было. В соответствии с действующим законодательством судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Применение штрафной санкции сдвинуло дело с мертвой точки.В настоящее время сельскохозяйственные земли восстановлены, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю.