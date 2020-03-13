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В Прикамье фермер через суд добился от "ЛУКОЙЛ-Пермь" восстановления сельхозземель
Несмотря на то, что организация-должник была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства, в установленный законом срок решение суда исполнено не было. В соответствии с действующим законодательством судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Применение штрафной санкции сдвинуло дело с мертвой точки.
В настоящее время сельскохозяйственные земли восстановлены, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю.
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