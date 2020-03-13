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Определен проектировщик пермского аквапарка
«Строительство аквапарка является приоритетным проектом для региона. Мы планируем, что пермский аквапарк начнёт свою работу в 2023 году» - сказал министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров.
Договор будет подписан в течение десяти рабочих дней, сразу после этого компания приступит к разработке проекта. Стоимость контракта составит 175 875 823 рубля.
Как сообщили в министерстве, градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор-Проект» имеет собственный научно-исследовательский центр, в основе деятельности которого лежит применение современных интеллектуальных технологий пространственного моделирования. Институт принимает участие в градостроительных и архитектурных проектах России, имеет опыт проектирования крупных спортивных и социокультурных объектов.
Например, за последнее время специалисты участвовали в разработке и корректировке генеральных планов таких городов как Барнаул, Пенза, Чита, Вологда, Уссурийск, Петропавловск-Камчатский; приняли участие в проектировании нового московского метро и нескольких набережных.
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